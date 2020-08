Villingen-Schwenningen Scheune brennt komplett nieder

Villingen-Schwenningen - Eine landwirtschaftliche Scheune ist am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr in Nordstetten in Brand geraten. In dieser lagerten überwiegend Heuballen. Die Scheune brannte vollständig nieder, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.