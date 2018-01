Villingen-Schwenningen "Scherenschleifer" und Tulpen erfreuen rund 60 Senioren

Von Mitgliedern des Fördervereins des Fußballclubs, die auch die Gäste bedienten, war alles bestens vorbereitet. Hübsch eingedeckt mit Kerzen und Frühlingsblumen waren die Tische, bereit stand eine große Auswahl an feinen Kuchen und Torten, die von den Ortschaftsräten, beziehungsweise von deren Frauen gebacken wurden.

Mit dem Auftreten der Gruppe "Scherenschleifer" aus Bräunlingen wurde sogleich beste Stimmung in die Halle gebracht. Die neun musizierenden und singenden Herren trugen bekannte Lieder von Liebe, Freundschaft und vom "fahrenden Volk" vor, die Gäste sangen und klatschten begeistert mit. "Wir freuen uns, dass wir ­heute hier sein können, wir wurden schon vor drei Jahren angefragt, doch es kam immer ein anderer Termin ­dazwischen", sagte deren Sprecher.

In ihrer Begrüßungsrede machte die Ortsvorsteherin auf die weiteren Angebote für Senioren in Marbach aufmerksam. Willkommen sei jeder in der Seniorenvereinigung, die zum festen Bestandteil des Ortes gehöre. Im vergangenen Jahr gab es zwölf Treffen, bei denen durchschnittlich 27 Personen teilnahmen. Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich die Senioren abwechselnd im "Wiesengrund" und im Sportlerheim zum gemütlichen Nachmittag. Je nach Jahreszeit wurde der Nachmittag mit einem bunten Programm gestaltet, für musikalische Unterhaltung sorgten stets Rolf Rehm, Jürgen Haltmeier und Cornelia Kille. Zwei Ausflüge wurden unternommen, wobei es einmal nach Bärental am Feldberg ging und einmal nach Trossingen mit Besuch des Hohner-Museums. Auch in diesem Jahr sind zwei Ausflüge geplant.