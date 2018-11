Villingen-Schwenningen Schelte vom Mieterbund

" Der Gemeinderat mag vor diesem Hintergrund selbst seine Entscheidung überdenken. Die Entscheidung des Gemeinderats wirkt sich aber generell auch auf diejenigen aus, die ihren Cent mehrmals umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter und Rentner. Auch Räumungsklagen werden zunehmen, wenn sich die Mieter die Miete nicht mehr leisten können, zum Nachteil aber auch für die Vermieter, die dann den Räumungsrechtstreit bezahlen müssen, wenn beim sozial schwachen Mieter nichts zu holen ist. Die Entscheidung des Gemeinderats halten wir für nicht zukunftsweisend", so Axel Rieger.

Vermieter nachlässig beim Ausstellen von Bescheinigungen

Es sei allerdings gut, dass der Gemeinderat nun über die Wohnungsnot geredet habe. Er werde sich in Zukunft nicht damit herausreden können, dass er von alledem nichts gewusst habe. Die Wohnungsnot sei aber nicht das einzige, mit dem die sozial schwachen Mieter zu kämpfen haben. Es seien darüber hinaus Fälle bekannt, in denen Vermieter wahrheitswidrige Angaben auf der Mietbescheinigung machen, um in den Genuss einer höheren Mietzahlung durch das Landratsamt zu kommen.

"Die Leidtragenden sind auch hier die Mieter, die dann – wenn das Landratsamt feststellt, zu Unrecht eine erhöhte Miete gezahlt zu haben – vom Landratsamt zur Kasse gebeten werden. Wir können natürlich auch versuchen, der Entscheidung des Gemeinderats etwas Positives abzugewinnen. Die Entscheidung sorgt dafür, dass die Mieter jetzt verstärkt zusammenhalten."

Dies komme letztlich auch den sozial schwachen Mietern zugute und richte sich gegen diejenigen, die meinten, dass sozial schwache Mieter in dieser Region keine Stimme haben.