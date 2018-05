Villingen-Schwenningen Savona und Villingen-Schwenningen bekräftigen ihre Partnerschaft

Nachdem sich die Bürgermeisterin von Savona, Ilaria Caprioglio, ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte, umriss Oberbürgermeister Rupert Kubon die Geschichte der Partnerschaft. Zu ersten persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Städten kam es bereits im Mai 1982 durch einen Besuch von Mitgliedern der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Villingen und musikalisch unterstützt vom Fanfarenzug Roter Adler. Die stetig wachsenden Verbindungen führten schließlich dazu, dass die Kommunalparlamente einer offiziellen Städtepartnerschaft zustimmten. Stellvertretend für alle, die sich in dieser Sache in guten und schlechten Zeiten unermüdlich engagiert hatten, bedankte sich Oberbürgermeister Kubon bei Gunter Steidinger als dem eigentlichen Motor dieser Partnerschaft. Einen neuen Schub habe die Städtepartnerschaft erfahren seit dem Amtsantritt von Bürgermeisterin Ilaria Caprioglio vor zwei Jahren. Oberbürgermeister Kubon hofft, dass Freundschaften wieder aufleben und auch angedachte Projekte auf städtischer und gesellschaftlicher Ebene zum Erfolg führen, wozu beispielsweise auch ein Austausch von Arbeitskräften gehören könne.

Sie stehe hinter der Städtepartnerschaft, erklärte Bürgermeisterin Ilaria Caprioglio. Ein Miteinander sowie ein Austausch zwischen den Partnerstädten hält sie für sehr wichtig und hofft, dass es einmal nach ihrer Amtszeit weiter so bleibe. Sie bedankte sich bei Gunter Steidinger für sein jahrzehntelanges Engagement und will sich für eine Ehrenbürgerschaft einsetzen.

Vielfalt in VS habe sie im vergangenen Jahr an der langen Tafel zwischen Villingen und Schwenningen kennengelernt. Vergangenheit und Zukunft leben in VS zusammen. Die Menschen erwarten von Europa eine starke Gemeinschaft, die gekennzeichnet sei von Gerechtigkeit, Wohlstand und Frieden und zwar ganz konkret für jeden Einzelnen, aller europafeindlichen Positionen zum Trotz, erklärte Oberbürgermeister Kubon. Durch zeitgemäße Formen der Mitwirkung am politischen Geschehen müsse es gelingen, Formen der Vetternwirtschaft und des Nepotismus zu besiegen, das gelte auch für Deutschland und Italien.