Villingen-Schwenningen Sanierung: Chaos droht halbes Jahr lang auf B 33

Sieben Kilometer Umleitung

Gesperrt sein wird die Fahrbahn aber nur für jene, die aus Richtung Bad Dürrheim weiter nach Mönchweiler möchten. Für diese Verkehrsteilnehmer wird eine umfangreiche, rund sieben Kilometer lange Umleitungsstrecke eingerichtet. So sollen die Verkehrsteilnehmer an der Abfahrt Süd abgeleitet werden, um anschließend über die Donaueschinger Straße in Richtung Friedhof auf den ­Fürstenbergring zu fahren.

Von dort aus geht es entlang des Habsburgerrings, über die Kreuzung am Nordring, auf den Kreisstraße in Richtung Nordstetten. An der nächsten Kreuzung wird in Richtung Außenring - vorbei an den Zufahrten zur Wöschhalde - bis zum Übergang von der Berliner Straße auf die Obereschacher Straße umgeleitet. Die Fahrt auf der Obereschacher Straße in Richtung des E-Centers führt dann vor der Vockenhauser Straße wieder auf die B 33.

An der umfangreichen Planung der Baustelle und deren Auswirkungen waren zahlreiche Stelle involviert. "Neben der Stadt Villingen-Schwenningen waren das Landratsamt beteiligt, die Polizei, die Industrie- und Handelskammer sowie die Träger öffentlicher Belange, so die Pressesprecherin.

Keine Gedanken muss sich die Stadt derweil um die Kosten der umfangreichen Sanierung machen. Diese liegen laut Angaben des Regierungspräsidiums - je nach Zustand der Bauwerke und der Entsorgung von teerhaltigem Material - zwischen 2,5 und drei Millionen Euro, werden allerdings vom Bund getragen.

Kein Flüsterasphalt

Hoffnung, dass im Zuge der Arbeiten Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt werden, dürfen sich die Anwohner entlang der Bundesstraße jedoch keine machen. Bereits in der Vergangenheit hatte das Regierungspräsidium erklärt, dass bei der Sanierung der B 33 im Bereich Villingen kein Flüsterasphalt verwendet werde. So sei die Lebensdauer der Flüsterasphalt gegenüber gängigeren Asphalten "merklich geringer", was zu einem höheren Unterhaltungsaufwand und häufigeren Baustellen führen würde. Bei der vorgesehenen Asphaltbauweise würde sich der Lärm aber ebenfalls um immerhin zwei Dezibel mindern.