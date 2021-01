Villingen-Schwenningen "Saftige Ohrfeige für die Eltern"

Zugang zu Bildung

"Durch eine Kita-Gebührenerhöhung werden sich vor allem die mittelständischen Familien aus VS, denen keinerlei staatliche Unterstützung zusteht, gut überlegen müssen, ob es sich finanziell noch lohnt, ihr/e Kind/er in der Kita betreuen zu lassen oder ob ein Elternteil nicht zuhause bleiben sollte. Somit würden sich höchst wahrscheinlich viele Mütter die Frage stellen, ob sie den Beruf lieber sein lassen, um den Nachwuchs zu versorgen." Deshalb die nächste Frage an die Stadtspitze: "Wir fragen uns auch hier: Herr Roth, was tun Sie für die Familien und Frauen in VS, damit sie ihren Kindern ein modernes Rollenbild vorleben können?"

Der GEB macht deutlich: Kindern müsse der Zugang zu (frühkindlicher) Bildung ermöglicht werden. "Wir sagen daher ganz klar NEIN zur Kitagebührenerhöhung, da frühkindliche Bildung nicht von der Fülle des Geldbeutels der Eltern abhängen darf!" Und: "Es braucht mehr Familienfreundlichkeit in VS! Hohe Kitagebühren tragen nicht zu einer familienfreundlichen Kommune bei! Wir fragen uns des Weiteren: Was wurde im Hinblick auf die Wahlversprechen von Herr Roth zum Thema ›Förderung der Familienfreundlichkeit‹ in VS bisher überhaupt getan?"

Und: "Wir fragen uns: Herr Roth, warum scheuen Sie den Vergleich mit Städten und Bundesländern, die günstigere oder kostenfreie Kitas anbieten?" Was sind die wahren Gründe für die Pläne? Stecke hinter einer Erhöhung der Kitagebühren die Absicht, dass weniger Eltern ihren Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wahrnehmen und die Stadt dadurch weniger Druck habe, diese Plätze zeitnah bereit zu stellen? Das Statement schließt mit einer klaren Ansage: "Wir fordern, dass die Stadt VS, OB Roth und der Gemeinderat sich über unsere dargelegten Probleme und Herausforderungen unserer Familien in VS Gedanken machen."

Fraktionen nehmen Stellung

"Ganz meine Meinung", sagt Nicola Schurr. Eine Anhebung der Kita-Gebühren lehnt der SPD-Chef aus VS und Gemeinderat strikt ab. "Der Vorstoß ist eine saftige Ohrfeige für die Eltern." Mit dem GEB sei er bereits im Austausch, ergänzt er. Warum drehe die Stadt nicht an der Grundsteuer-Schraube? "Das wäre gerechter."

Für Frank Bonath von der FDP ist klar: Was im Januar 2020 galt, das gilt auch ein Jahr später. Die Liberalen stehen einem solchen Vorstoß unverändert und damit ableh nend gegenüber. Widerspruch regt sich, weil eine solche Erhöhung eine Mehrbelastung für die arbeitende Bevölkerung und vor allem den Mittelstand darstelle. Denn sozialschwache Familien, erläutert er, bekämen die Gebüh ren ohnehin erstattet. Dennoch mahnt Bonath, erstmal nur die Fakten zu sehen. Denn bei den aktuellen Haushaltsberatungen spielten solche Überle gungen überhaupt keine Rolle.

Bei der erbosten Diskussion geht für Dietmar Wildi so einiges unter. Sicher habe er Verständnis für betroffene Eltern und ihren Protest. Doch der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat stellt eine andere Rechnung auf: Man müsse die Gesamtkosten der Stadt und die Gesamtkosten für die Kitas ins Auge fassen. Die Gebühren für die Kindertagesstätten seien in Bezug auf die Gesamtkosten lediglich ein Tropfen auf einem heißen Stein. Zudem seien sie seit geraumer Zeit nicht mehr angehoben worden. "Wir müssen die Verhältnismäßigkeit sehen." Deshalb ist für ihn die ehrliche Konsequenz: "Wir müssen die Gebühren anheben." Auch mit Blick in die Zukunft, um möglicherweise massivere Erhöhungen zu vermeiden.

Ähnlich ist die Stimmungslage bei den Freien Wählern. Verständnis für die Eltern ja, dennoch plädiert auch Dirk Gläschig für eine Anhebung der Gebühren und dafür, das gesamte Paket an Einsparungsvorschlägen nicht zu zerpflücken. Wie Wildi sieht er die Gefahr, dass als Konsequenz in ein paar Jahren von übergeordneter Stelle Einsparungen verordnet würden. "Und dann hätten wir womöglich ganz andere Erhöhungen."