Villingen-Schwenningen Säger: Bleibt daheim

Wie bereits allseits bekannt, finden weder Saalveranstaltungen noch Umzüge an Fasnet statt. Für Anselm Säger ist es daher ein Zeichen der Eigenverantwortung und der Vernunft, über die Fasnettage nicht im Häs auf die Gass zu gehen. Die Maschgere und Mäschgerle der Zunft sollten in diesem Jahr ausnahmsweise komplett aufs Häs verzichten, wenn dies auch schwerfallen möge. "Einfach Zähne zusammenbeißen und daheimbleiben", lautet die klare Ansage und Botschaft des Zunftmeisters. Säger: "Wer geglaubt oder interpretiert hat, wir würden dazu aufrufen ins Häs zu gehen, den muss ich enttäuschen. Genau das Gegenteil ist der Fall, die Zunft unterstützt solche Überlegungen in keiner Weise."