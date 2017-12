Villingen-Schwenningen Runkel geht gegen Rausschmiss vor

Runkel selbst hat sich bis dato nicht dazu erklärt, er befindet sich weiterhin im Krankenstand. Oberbürgermeister Rupert Kubon möchte sich als Aufsichtsratsvorsitzender nicht zu den Vorgängen an sich äußern und betonte lediglich, wie sehr die Arbeit des Mediziners für das Klinikum geschätzt werde. Und Klinikdirektor Matthias Geiser lässt über Kliniksprecherin Sandra Adams auf Anfrage unserer Zeitung lediglich ausrichten, er werde zum Fall Runkel "keine weiteren Fragen beantworten", schließlich handele es sich "um ein laufendes juristisches Verfahren". Damit kommt Geiser auf den Punkt zu sprechen, der in den kommenden Monaten arbeitsrechtlich relevant werden dürfte: Runkels juristisches Einschreiten gegen seine fristlose Kündigung über einen Münchner Rechtsanwalt. Gleichwohl nach Runkels Motorrad-Unfall, den er schwerstverletzt überstand, unklar war, ob der renommierte Chirurg tatsächlich überhaupt jemals wieder stundenlang am Operationstisch wird stehen können, wiegt eine fristlose Kündigung gerade während einer Krankheitsphase und ohne Möglichkeit der Erwiderung des Betroffenen auf die Vorwürfe gegen ihn besonders schwer. In einem möglichen Rechtsstreit dürfte es daher nicht nur um eine mögliche Abfindung für den Chefarzt und deren Höhe gehen. Er dürfte vor allem auch davon handeln, ob aus der mangels Rücksprachemöglichkeit mit dem Betroffenen in Eile gefassten fristlosen Kündigung am Ende eine fristgerechte werden könnte – der 60-jährige Chefarzt wäre regulär noch knapp fünf Jahre im Amt gewesen. Sollten Zweifel an der Notwendigkeit einer fristlosen Trennung aufkommen, dürfte man um ein anderes Thema kaum herumkommen: die Rehabilitierung des renommierten Top-Mediziners.

Diese wünschen sich auch viele Patienten, die sich in Schreiben an unsere Redaktion gewandt haben. So empörte sich eine Dame besonders darüber, dass das Klinikum und der Aufsichtsrat sich nicht hinter den verdienten Mediziner gestellt hätten, "er ist so ein guter Arzt und man hat ihm so vieles zu verdanken". Fast rührend schildert eine andere Leserin, wie fürsorglich er sei und wie beruhigend der Professor ihre Wange gestreichelt habe, als sie mit Schmerzen im Klinikbett gelegen habe. "Er hat mir das Leben gerettet", schildert ein ehemaliger Patient und fügt hinzu: Dass Runkel so "behandelt wird, ist unwürdig."