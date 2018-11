Villingen-Schwenningen Rundgang durch Oase der Stille

Der Stadtführer Michael Kopp lädt am Samstag 10. November, 14 Uhr ein, in der Oase der Stille ein ruhendes Stück Schwenninger Stadtgeschichte zu erfahren.

Viele großzügig dimensionierte Gräber der alten Fabrikantenfamilien sind noch erhalten, sodass auf dem Friedhof die Geschichte der Industrialisierung Schwenningens nachvollzogen werden kann. Wichtige Persönlichkeiten der Stadtgeschichte haben auf dem "Alten Friedhof" ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Treffpunkt zu dieser Führung ist am Haupteingang in der Dauchinger Straße. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und kostet pro Person sieben Euro. Für Buchungen und weitere Informationen stehen die Tourist-Information in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum, Telefon 07721/82 23 40, Fax: 07721/82 23 47, E-Mail: tourist-info@villingen-schwenningen.de und in Schwenningen im Bahnhof, Telefon 07720/82 10 66, zur Verfügung.