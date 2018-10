Villingen-Schwenningen Roth überrascht in Schwenningen

Villingen-Schwenningen. Dabei spiegelt sich das Gesamtergebnis beider Stadtbezirke in Villingen überhaupt nicht so deutlich wider: Während Jürgen Roth 43,3 Prozent der rund 9800 abgegebenen Stimmen – die Wahlbeteiligung lag gerade einmal bei 33,1 Prozent – erlangte, holte Jörg Röber immerhin 40,1 Prozent. Nur einmal, nämlich im Wahllokal "Kindergarten Loretto", konnte CDU-Mann Roth mit 51,4 Prozent die absolute Mehrheit holen. Sein schlechtestes Ergebnis erzielte er mit 36,7 Prozent in der Kita Kopsbühl.

In vier Wahlbezirken holte Jörg Röber sogar mehr Stimmen als sein engster Kontrahent. Am besten schnitt er sowohl im Wahllokal Karl-Brachat-Schule als auch in den Kaufmännischen Schulen ab. Hier wählten ihn 47,1 Prozent. Nur 31 Prozent und damit die wenigsten Kreuze bekam Röber in der Schule im Steppach.

Mit 12,8 Prozent aller abgegebenen Villinger Stimmen liegt Marina Kloiber-Jung auf dem dritten Platz und damit nahe an ihrem Gesamtergebnis. Zweimal, in der Kita Wöschhalde und der Schule im Steppach, knackte sie knapp die 20 Prozent-Hürde. Bei 11,5 Prozent und damit sogar unter dem Schnitt blieb sie im David-Fuchs-Haus im Schilterhäusle – in jenem Stadtteil, in dem viele ihrer russischstämmigen Landsleute zu Hause sind. Ebenso wohnt OB-Kandidat Gaetano Cristilli dort. Wenig überraschend also, dass er im David-Fuchs-Haus mit 14,9 Prozent deutlich über seinem Gesamtergebnis für Villingen – 2,1 Prozent und somit 0,1 Prozent weniger als das doppelstädtische Ergebnis – liegt. Sein schlechtestes Resultat fährt er mit 0,8 Prozent in der Haslachschule ein.