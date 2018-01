Villingen-Schwenningen Rote Pfeile weisen Wege durch die Schule

In einem großen Schülerwettbewerb wurde eine Gestaltungsidee gesucht und aus mehr als 20 Entwürfen schließlich die Idee der Siegergruppe ausgewählt. Zusammen mit einem Grafiker wurde der Entwurf dann vor Weihnachten technisch umgesetzt und in dieser Woche als große bedruckte Platte an der Wand angebracht.

Mit dem bunten Muster, dass durch ein tristes Grau und einen Reißverschluss eingefasst ist, wollen die Schülerinnen zeigen, dass sich die Bickebergschule vom allgemeinen Grau abhebt und ein Ort für Jungen und Mädchen mit vielfältigen Fähigkeiten, Wünschen und Träumen ist.