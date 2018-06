Villingen-Schwenningen Ritter Rost fasziniert

Dem professionellen Ensemble gelang es, die Kinder in den ersten Reihen von Beginn an in ihren Bann zu ziehen und verstanden es mit einer Geschichte zu überzeugen, deren Kernaussage von Freundschaft, Mut und Zusammenhalt handelte. Der Zeitpunkt der Aufführung war so gewählt, dass die Familien mit ihren Kindern unmittelbar nach dem Mittagessen den Genuss dieses Schauspieles nutzen konnten.

Wie alle Veranstaltungen im Festzelt war auch die Aufführung der bundesweit beliebten Ritter Rost-Geschichte kostenfrei. "Wir waren noch nie an einem Kindernachmittag im Festzelt und sind nur gekommen wegen der Ritter Rost Aufführung", bemerkten zwei Mütter. Die sechs Schauspieler Marc Suesterhenn, Katrin Schmidt, Uta Jacobi, Ronja Geburzky, Maurice Schneider und Simon Staufer überzeugten dank der Intensität, mit der sie ihre Rollen spielten und aufgrund origineller Kostüme. Hinzu kam eine liebevoll als Burginnenhof gestaltete Kulisse und eine Fülle an Wortwitz und Heiterkeit während den Auftritten der Akteure.

Die musikalischen Szenen festigten diese Begeisterung. Inhaltlich drehte sich das Theaterstück um das auslaufende Ritterpatent für Ritter Rost, der alle sieben Jahre mindestens ein Ritterturnier für sich entscheiden muss. Bis ihm dies am Ende mit Hilfe seines Burgfräuleins, des Drachen Koks und dem neu als Freund hinzugewonnenen Gespenst gelang, hatte er noch einige abenteuerliche Momente zu überstehen. Die Idee das Programm für Kinder auf der Messe mit einem Musical zu erweitern, war eine Bereicherung und bietet die Möglichkeit, die Idee in den nächsten Jahren auszubauen. "Wer nicht gekommen ist hat etwas verpasst", lautete das Fazit einer Zuschauerin.