Villingen-Schwenningen Rietstraße: Nach der Fastnacht geht es weiter

Villingen-Schwenningen (lia). Wer an der Rietstraße vorbeikommt, sieht gleich die Änderung: Sieht aus, als ob die Bauarbeiten hier abgeschlossen wären. Sieht nicht nur so aus, sondern ist auch so. "Die Baustelle ist jetzt weg", bestätigt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt VS, auf Anfrage, zumindest zwischen Marktplatz bis zur Höhe Münstergasse. Und damit konnten die Bauarbeiter um einige Tage früher als erwartet eine provisorische Asphalttrageschicht auflegen. "Und dies, obwohl manche unerwartete Leitung auftauchte", fügt sie hinzu. Eigentlich stand zunächst ein Termin Ende November im Plan. Das vorzeitige Ende erklärt Falke nicht nur mit dem günstigen meist trockenen Wetter während dieser ersten Bauphase. "Es wurde auch kontinuierlich gearbeitet." Bis März ruhen in der Rietstraße die Arbeiten. Erst nach den närrischen Tagen geht es, in 30-Meter-Abschnitten, in der Rietstraße wieder weiter.