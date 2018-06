Villingen-Schwenningen Richtige Notrufnummer wählen

Wann welche Nummer wählen? 11 61 17 ist die Rufnummer für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Sollte der Hausarzt nicht erreichbar sein, hinterlässt er in der Regel diese Rufnummer auf seinem Anrufbeantworter. Die 11 61 17 wird aus dem Fest- und Mobilfunknetz ohne Vorwahl gewählt.

Somit ist der kassenärztliche Bereitschaftsdienst immer in den Fällen zuständig, in denen man werktags den Hausarzt kontaktieren würde. Wie zum Beispiel bei Rückenschmerzen, Fieber und Durchfall, also bei nicht lebensbedrohlichen oder nicht akuten Notfällen, bei denen man normalerweise den Hausarzt kontaktieren würde.

Sollte es sich um aber eine akute oder gar lebensbedrohliche Situation handeln, wählt man europaweit den Notruf 112 ohne Vorwahl, egal ob vom Festnetz oder Mobilfunknetz. Starke Brustschmerzen, Herzbeschwerden, Schlaganfallsymptome und schwere Verletzungen sind Beispiele. Neben dem Rettungsdienst erreicht man per Notruf 112 auch die Feuerwehr, wenn deren Einsatz erforderlich ist. Benötigt man einen Krankentransport für einen kranken Patienten der liegend oder im Tragestuhl sitzend transportiert werden muss, zum Beispiel zur Dialyse oder ins Klinikum, kann man sich an die Servicenummer 07721/19 22 2 wenden. Für den gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis gilt hier die Ortsnetzvorwahl von Villingen.