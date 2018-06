Villingen-Schwenningen Rektoren dringend gesucht

Mit dem Weggang von Rainer Beha im Herbst 2017 ist die Schulleiterstelle an der Karl-Brachat-Realschule mit rund 700 Schülern verwaist. Derzeit kümmern sich Konrektor Manfred Schmider und die kommissarisch zur stellvertretenden Schulleiterin ernannte Monika Hock. "Trotz intensiver Suche finden wir niemanden", gibt die Direktorin des Staatlichen Schulamtes, Sabine Rösner, auf Anfrage zu. Dabei gilt eine Schule dieser Größe zu leiten in Lehrerkreisen als durchaus lukrative Aufgabe. Das Schulamt gehe bei seiner Suche offensiv auf Lehrerkollegen aus den eigenen Reihen zu, die es für einen solchen Job geeignet halte, sagt Sabine Rösner. Auch jenseits der Schulamtsgrenzen werde gesucht. Schmider und Hock haben sich – dem Vernehmen nach – bisher nicht beworben.

An der Goldenbühl-Gemeinschaftsschule endet im August die Ära von Schulleiterin Jane Heinichen, die in den Ruhestand geht. Laut Sabine Rösner gibt es zumindest Bewerbungen, das Verfahren dauere aber noch an. Auch hier ist es aber definitiv nicht Stellvertreterin Katrin Mecke.

Geregelt ist laut Sabine Rösner dagegen die Nachfolge von Erika Götz, die ebenfalls in den Ruhestand tritt. Aber noch sei die Entscheidung nicht durch alle Gremien, deshalb schweigt die Schulamtsdirektorin sich beharrlich über Namen aus. In eingeweihten Kreisen gilt an der Grundschule indes der bisherige Konrektor Elmar Dressel als gesicherter Kandidat.