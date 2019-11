Villingen-Schwenningen Rekordbesuch bei Whisky-Messe

45 Mitglieder vom Whiskyclub Black Forest vor Ort

Viel Alkohol, doch "Schnapsleichen" sind bei der Riegger-Whiskymesse nicht anzutreffen. Das liegt zum einen an den vielen Gläsern Mineralwasser, die zwischen den Verkostungen kostenlos ausgeschenkt werden, in ­erster Linie aber an den Messebesuchern selbst, die den Genuss in den Vordergrund stellen und genau wissen, wann es genug ist. Schließlich wollten auch die Musik der Caverhill Guardians vom Hardt mit ihren "Pipes & Drums", eine gute Zigarre in den Sitzecken der Bugge-Lounge vor der Neuen Tonhalle, ein handgebrühter Kaffee, englische Snacks oder Schokoladiges aus der Genusswerkstatt wahrgenommen werden. Von dort stammt auch die "Sweet Angel Creme", eine Gemeinschaftskreation von Oliver Bittlingmaier und Uwe Lauinger bestehend aus Whisky, Sahne und weißer Schokolade.

45 Mitglieder des 2013 gegründeten Whiskyclubs Black Forest waren vor Ort, schenkten zentiliterweise Whisky der Sorten Scotch, Irish, Single Malt und Blend bis hin zu zu Bourbon und Rye aus und berieten ein entspanntes und gutgelauntes Publikum. Am Stand der "Riegger’s Selection" gab es Interessantes für Zunge und Gaumen: Wie schmeckt ein Whisky aus einem 500-Liter-Fass und wie aus einem, das nur 40 Liter fasst? Im kleineren Fass, erklärt Uwe Lauinger, schmecke der Single Malt nach sechs Jahren wie ein 60 Jahre alter Whisky. "Es ist spannend, die unterschiedlichen Nuancen zu entdecken", weiß der Experte. Ausgebucht waren daher auch die Whisky-Tastings, die während der Messe sowohl in der Konferenzetage der Neuen Tonhalle als auch in der ehemaligen Riegger-Weinstube in der Niederen Straße durchgeführt wurden.