Villingen-Schwenningen Regine Meder in den Ruhestand verabschiedet

Dass Regine Meder in ihrer Zeit beim Federnhersteller große Werte geschaffen hat, ist unumstritten, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie hoch die Anerkennung für ihre Verdienste für das Unternehmen ist, zeigt sich besonders an einem der vielen Geschenke zum Abschied: Der Vorplatz auf dem Firmengelände der Kurt Meder GmbH trägt ab sofort ihren Namen. Viele Mitarbeiter wollten sich persönlich von der Geschäftsführerin verabschieden.

Natürlich ließ es sich an diesem Abend, der ganz im Zeichen der Verabschiedung von Regine Meder stand, auch die Geschäftsführung der Kern-Liebers-Gruppe nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen und sich für die Verdienste zu bedanken. Meder-Geschäftsführer Magnus Mauch verwies in seiner Eröffnungsrede auf die tolle Entwicklung des Unternehmens. In den letzten Jahren konnte die Firma in den Bereichen Umsatz, Auftragsbestand und Personal ein kontinuierliches Wachstum verzeichnen. "Das haben wir natürlich vor allem unseren treuen Mitarbeitern zu verdanken", sagte Mauch. In seiner Rede blickte er auf die gemeinsamen 15 Jahre mit Regine Meder an der Spitze des Unternehmens zurück. Sie kam nach ihrem BWL-, VWL- und Lehramts-Studium mit jungen 25 Jahren ins Unternehmen. Gleich nach ihrem Einstieg führte sie erfolgreich neue Technologien wie die EDV, Betriebsrechnung und Kalkulationen ein. Ebenfalls zu ihrem Tätigkeitsspektrum zählte die Auftragsabwicklung mit Kundenbetreuung und Jahrespreisverhandlungen. Im Jahr 2000 wurde Regine Meder schließlich Geschäftsführerin. 2002 fädelte sie die Fusion mit der heutigen Mutterfirma Kern-Liebers ein. Der Verwaltungsratsvorsitzende der Kern-Liebers-Gruppe und Gesellschafter Hans-Jochem Steim verdeutlichte, welch wichtige Position die Kurt Meder GmbH heute innerhalb der Gruppe einnimmt.