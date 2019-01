VS-Villingen (maz). Die 92. Auflage der Narro­zeitung verkauft das Redaktionsteam der Historischen Narrozunft an diesem Samstag, 12. Januar, ab 10 Uhr an einem Stand auf dem Latschariplatz in Villingen. Die Zeitung, die voller witziger Geschichten und Bilder steckt, kostet 2,50 Euro. Glühwein und Schnaps gibt es obendrauf. Falls es zu sehr schneien sollte, verschiebt sich die Aktion um eine Woche. Zudem ist die neue Zeitung bei den üblichen Verkaufsstellen erhältlich.