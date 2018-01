Villingen-Schwenningen Raumnot plagt Golden-Bühl-Schule

VS-Villingen. Die Raumnot an der Grund- und Gemeinschaftsschule, die derzeit rund 460 Kinder und Jugendliche besuchen, ist groß. Bisher lässt sich das vom Land geforderte Grundraumprogramm nicht erfüllen, steht in der Vorlage für die Sitzung im Verwaltungs- und Kultur­ausschuss am Mittwoch, 7. Februar, ab 18 Uhr im Schwenninger Rathaus.

Zwei Klassenzimmer und drei Gruppenräume für Inklusion, Integration und zur Individualisierung fehlen ab dem Schuljahr 2018/2019. Es gibt auch keinen vorgeschriebenen zweiten naturwissenschaftlichen Unterrichtsraum samt Nebenzimmern. Ohnehin nicht vorhanden sind Fachräume für Musik und Kunst. Zudem mangelt es an einer Schüler- und einer Lehrerbücherei, einem SMV-Zimmer und einem Krankenraum. Die Lehrerarbeitsplätze für das Arbeiten und Vorbereiten an der Ganztagsschule sind eingeschränkt. Und die Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung sind beengt.

Um den Brandschutz im Hauptgebäude, der Turnhalle und den fünf Pavillon auf Vordermann zu bringen, hat der Gemeinderat im Haushaltsplan bereits für 2018 Mittel in Höhe von 335 000 Euro und für 2019 eine Verpflichungsermächtigung von 465 000 Euro bereitgestellt. So gilt es zum Beispiel, Brandschutzelemente und -türen, Flur- und Treppenhauswände einzubauen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in den Treppenhäusern, der Turnhalle und der Aula sicherzustellen, einen zweiten Rettungsweg aus den Unterrichtsräumen, der Turnhalle und dem Gymnastikraum zu schaffen ebenso wie eine Fluchttreppe und zusätzliche Notausgangstüren. Im Rahmen dieses Bauabschnitts ist zudem vorgesehen, das Amok-Warnsystem einzubauen.