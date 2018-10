Villingen-Schwenningen Quiz-Helden aus dem Zollhaus

Am kommenden Wochenende wird ein Team der Gockel-Gilde aus dem Zollhaus in der Rate-Show dabei sein. Martin Hummel, Ehrenobergockel und Mitbegründer der Zollaktion, stellt sich zusammen mit Philippe de Surmont, der ebenfalls regelmäßig als Zöllner seinen Dienst tut, den Fragen des Moderators Jens Hübschen. Die beiden treten in der ersten Runde gegen ein anderes Team an. Der Gewinner darf sich anschließend gegen die drei Prominenten in einer weiteren Frage-Runde beweisen.

"Der SWR wurde durch die alljährliche Zollaktion für einen gemeinnützigen Zweck auf die Gockel-Gilde aufmerksam und hatte unsere Zöllner daraufhin zu dieser spannenden Sendung eingeladen", teilt Melanie de Surmont, Vorsitzende der Gockel-Gilde, mit.

Die Kandidaten müssen ihr Wissen über den Südwesten Deutschlands unter Beweis stellen. Dabei gilt es anhand von Fotos besondere Sehenswürdigkeiten ihren Städten zuzuordnen oder auch um Fachwissen im Bereich Geschichte, Sport, Kultur und Gastronomie. In der Sendung werden zwischendurch die gemeinnützigen Aktionen oder Einrichtungen der Teams vorgestellt. "Nun drücken wir unseren Helden natürlich fest die Daumen und freuen uns auf die Ausstrahlung am kommenden Sonntag, 21. Oktober, 17.15 Uhr, im SWR.