Villingen-Schwenningen Problemlinde wird zum teuren Geldbaum

Für die Stadtverwaltung scheint der Weilersbacher Baum-Fall vorerst erledigt, für die Familie noch lange nicht. Zwar hat sich in all den Monaten "nichts bewegt", bilanziert Martin Braun auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Dafür hat er mittlerweile noch mehr Ahnung von Kosten, die auf die Familie zukommen könnten. Zum einen gehe die Sanierung der nachbarlichen Hofeinfahrt ins Geld, erzählt er, rund 3500 bis 5000 Euro. Um die Wurzeln des als erhaltenswert eingestuften Baumes im Zuge der Sanierungsmaßnahme nicht zu verletzen, soll ein besonderer Schutz angebracht werden. Und diese Kosten haben es in sich. Martin Braun und seine Frau müssen tief Luft holen. Zwischen 25 000 und 50 000 sollen sich diese belaufen. "Das geht gar nicht", ärgern sich nicht nur die Brauns.

Bei den allermeisten Anträgen heißt es Nein

So bleibt der Familie auch im kommenden Jahr die Linden-Last vor dem Haus erhalten. Wie ihr erneuter Vorstoß auf Fällung ausgeht, entscheidet das zuständige Stadtbauamt. Immerhin bildet der Weilersbacher Baum ein Rarität ab. Selten, so Brunner, komme es zu solch langwierigen Auseinandersetzungen. Im Jahr 2016, klärt sie auf, gab es insgesamt in VS 190 Fällanträge, davon wurden acht abgelehnt. Im zur Neige gehenden Jahr gab es bislang 170 Fällanträge mit sechs Ablehnungen.