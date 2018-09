Villingen-Schwenningen Premieren der "Kächeles" abgesagt

Das Bühnen-Programm sollte in zwei exklusiven Premieren am 26. September in Villingen-Schwenningen und am 27. September in Freudenstadt vorgestellt werden.

Auf "Dorftratsch Deluxe" muss jedoch vorerst noch gewartet werden: Beide Erstaufführungen wurden wegen Krankheit abgesagt.

Bereits für die Veranstaltungen gekaufte Eintrittskarten können in der jeweiligen Vorverkaufsstelle, in der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen den Kächeles "Gute Besserung"!