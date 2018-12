Villingen-Schwenningen Preisgekrönte App für Geflügelherde

VS-Obereschach. Großen Applaus sowie den ersten Platz beim Landwirtschaftspreis für unternehmerische Innovationen und damit 3000 Euro sicherte sich im Bildungshaus Neckarelz Johannes Klausmann aus Villingen-Schwenningen. Seine Innovation? Eine App, die das Geflügelherden-Management signifikant verbessert. Zum zweiten Platz und den damit verbundenen 2000 Euro gratulierte Alois Gerig (MdB), Vorsitzender des Bundestags-Ausschusses für Landwirtschaft und Ernährung, der Schülerfirma Rebgeister, die einen 0,2 Hektar großen Weinberg in Eigenregie bewirtschaftet.

Gerig betonte bei der Preisübergabe die Bedeutung der Digitalisierung auch in der Landwirtschaft: "Die Digitalisierung eröffnet der Landwirtschaft vielfältige Möglichkeiten, die Effizienz zu steigern, Ressourcen zu schonen und das Tierwohl zu verbessern." Bestes Beispiel dafür sei die App FarMS des jungen Preisträgers. Das Management-Tool erfasse wichtige Daten wie Legeleistung, Tiergewicht, Futter- und Wasserverbrauch. Statt wie heute noch üblich mit Stift und Zettel, könne der Landwirt mit FarMS die Daten direkt per Smartphone oder Tablet erfassen. Übertragungsfehler oder sogar Datenverlust werden so vermieden.

Zur Vorgeschichte der Entwicklung: Agrarbusiness-Student Johannes Klausmann mit elterlichem Legehennenbetrieb wurde auch nicht fündig, als er in seinem Praxissemester ein solches Tool suchte, das in anderen Betriebszweigen schon längst zum Standard gehöre. Das Ergebnis seiner Eigenentwicklung ist nun das preisgekrönte "FarMS". Und was viele Geflügelhalter glücklich machen werde: Die Auswertungen für die Kontrollbehörden können genauso bequem erstellt werden. Auch die Schülerfirma Rebgeister aus Kappelrodeck konnte sich durchsetzen. Die Schüler bewirtschaften einen eigenen Rebberg und meistern Anbau, Vertrieb und Vermarktung ihres eigenen Weines, der gemeinsam mit einem Winzerkeller ausgebaut werde. Von so viel Schüler-Power waren alle Grußwortredner begeistert.