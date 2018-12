Villingen-Schwenningen Preis geht an Pro Stolpersteine VS

Den mit 2000 Euro dotierten Preis vergibt das im Jahr 2000 vom Innenministerium und der Justiz gegründete Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) alljährlich an zivilgesellschaftliche Aktivitäten von Vereinen und Organisationen, die gegen Extremismus und Gewalt kämpfen.

In diesem Jahr geht er an "ProStolpersteine VS" für dessen Engagement um die Erinnerung an die lokalen Opfer des Nationalsozialismus. Insgesamt wurden 59 Initiativen und Projekte aus 268 Ein­reichungen als Preisträger ausgewählt. "Dieser Preis ist ­Anzeichen dafür, dass unsere Arbeit auch über die Grenzen Villingen-Schwenningens hinaus geschätzt wird", freut sich auch Vorsitzender Friedrich Engelke. "Wir hoffen, dass er dazu beiträgt, das Gedenken zu fördern, denn nur die Erinnerung an die Schrecken der Vergangenheit hilft uns, die Notwendigkeit von Toleranz in der Gegenwart zu verstehen".

Der Verein setzt sich seit 2014, nach der erneuten Ablehnung von Stolpersteinen durch den Gemeinderat, für das Gedenken an die Opfer des Nazi-Regimes in der ­Doppelstadt ein. Akribisch werden dazu historische Recherchen geführt und Dokumentationen der Schicksale verfasst, die in einer regelmäßig erscheinenden Broschüre veröffentlicht und unter anderem jedem einzelnen Gemeinderat zugestellt werden.