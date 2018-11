Villingen-Schwenningen Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher

Die beiden Tatverdächtigen sollen kurz zuvor in eine Wohnung in der Doppelstadt eingestiegen sein. Bei der Festnahme hatten sie laut Polizei nicht nur Einbruchswerkzeug, sondern auch die Beute bei sich.

Der Verhaftung waren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal vorausgegangen. Die 25 und 19 Jahre alten Rumänen stehen im Verdacht, für verschiedene Einbrüche in den Landkreisen Karlsruhe und Calw sowie in Rheinland-Pfalz verantwortlich zu sein. Die Männer sollen mit einem Pkw mit gestohlenen Kennzeichen an die einzelnen Tatorte gefahren sein.

Während der 25-Jährige zu den Vorwürfen schweigt, zeigte sich der 19-Jährige geständig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden beide Beschuldigte am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der 25-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.