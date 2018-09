Villingen-Schwenningen Pflege interessiert viele Menschen

Viele Verbesserungen seien schon geschafft, weitere müssen in Angriff genommen werden. Der Aktionstag trage zur Aufwertung des Berufszweiges bei. Dabei fehle es nicht zwingend an Personal, weiß Martin Hayer, Leiter des AWO Seniorenzentrums in Schwenningen.

Die Ausbildungszahlen steigen – allerdings auch der Bedarf an Pflegekräften. Die Bezahlung sei mit rund 1000 Euro Ausbildungsvergütung und bis zu 3000 Euro brutto in der Altenpflege zudem besser als ihr Ruf. Das schlechte Image der Branche führt Hayer eher auf den Pflegeschlüssel zurück, der einen mit Geld nicht aufzuwiegenden Druck auf die Pflegekräfte ausübe und "das ist ein politisches Problem". Einen Beruf "mit Herz und Verstand" zu erlernen, haben sich Katharina Puglisi und Anna Hils ausgesucht – die zweifache Mutter in Teil-, und die Realschülerin mit Mittlerer Reife in Vollzeit an der Albert-Schweitzer-Schule.

Die Schulangebote in Richtung Pflege seien vielschichtig und individuell, sagt Lehrerin Karin Schirmaier. Fast 250 Schüler werden derzeit zu Alltagsbetreuern, Altenpflegehelfern und Altenpflegern ausgebildet oder auf weiterführende Studiengänge vorbereitet. Alternativen gibt es trotzdem noch. Am Schwarzwald-Baar-Klinikum lernen derzeit 156 angehende Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, beides mit Aufstiegsmöglichkeiten. "Zurzeit werden alle übernommen", sagt Stefanie Kramer, berichtet aber auch von einer Warteliste zur Ausbildung. Pflegekräfte in der Ambulanz erleben den Beruf aus einem anderen Blickwinkel heraus. "Wir kommen als Gäste in die Haushalte und arbeiten selbständig", sagt Monika Fadhila von der Diakonie ambulant. Auch hier wird, wie in vielen anderen ambulanten Pflegediensten auch, ausgebildet.