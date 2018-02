Villingen-Schwenningen Pfaffenweilers Wehr drückt der Schuh

Kommandant Bockemühl erläuterte die Situation der Unterbringung der Drehleiter. Bis in etwa fünf Jahren muss, trotz der Ersatzbeschaffung für die derzeit beschädigte Drehleiter der Abteilung Schwenningen, eine Ersatzbeschaffung für Pfaffenweiler erfolgen, was bedeutet, dass dieses zukünftige Fahrzeug von der Größe her nicht mehr im derzeitigen Gerätehaus untergebracht werden kann. Aufgrund der Ausrückeordnung und der vorgegebenen Hilfsfristen ist es in den Augen der Feuerwehrleute auch in Zukunft absolut notwendig, dass die dritte Drehleiter in Pfaffenweiler stationiert ist. Aber auch unfallrechtliche Vorgaben zwingen mittelfristig zum Handeln.