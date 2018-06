Villingen-Schwenningen Pfaffenweiler lädt zum Feuerwehrfest ein

VS-Pfaffenweiler (cos). Pfaffenweiler ist schon in Festlaune. Die Feuerwehrabteilung des Ortes feiert am Wochenende mit einer großen Party ihr 150-jähriges Bestehen. Eingebettet in die Feierlichkeiten ist der Kreisfeuerwehrtag, zu dem 78 Feuerwehren erwartet werden und in dessen Rahmen auch Wettkämpfe stattfinden.