Villingen-Schwenningen Passanten finden blutüberströmten Mann

Laut Polizei war der 29-Jährige von einem ihm unbekannten Mann zusammengeschlagen worden. Das Opfer sagte aus, er habe einen Streit schlichten wollen und sei dann selbst angegriffen worden. Möglicherweise war bei der Auseinandersetzung ein Messer im Spiel.

Der Täter soll in Begleitung von zwei Frauen gewesen sein. Nach dem Angriff auf den 29-Jährigen fuhr die Gruppe in einem weißen Auto davon. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.