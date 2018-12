Villingen-Schwenningen Parksituation am Talacker sorgt für Probleme

Äußert kritisch stellt sich nach den Worten von Joachim Neumann die Parksituation in der Straße Am Talacker dar, wenn die evangelische Kirchengemeinde ihre Gottesdienste oder sonstigen Veranstaltungen abhält. Da in der Straße beiderseitig Fahrzeuge abgestellt werden, besteht seinen Beobachtungen nach für Rettungsfahrzeuge keine Möglichkeit des Durchkommens, da die Mindestdurchgangsbreite von drei Meter nicht eingehalten wird. Von einem bekannten, immer wieder auftretenden Problem sprach die Ortsvorsteherin, die deshalb erneut mit der Kirchenleitung in Kontakt treten möchte, so dass die Gottesdienstbesucher dazu angehalten werden, ihre Fahrzeuge so abzustellen, dass sie kein Hindernis darstellen.