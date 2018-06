Villingen-Schwenningen Organspende kann Leben retten

Nach einigen Untersuchungen werden die Ergebnisse an die Deutsche Stiftung Organtransplantation, beziehungsweise an die Vermittlungsstelle Eurotransplant gemeldet. Das heißt, ein deutscher Patient profitiert auch von europäischen Organspendern und umgekehrt. Einige Länder haben eigene Organisationen, die aber mit Eurotransplant kooperieren. Herz, Leber, Lunge, Niere und Bauchspeicheldrüse werden von Freiburger Transplantationschirurgen oder Spezialisten anderer Zentren entnommen, in denen die Organe anschließend transplantiert werden. Nur zehn bis 30 Prozent der Bevölkerung haben einen Organspendeausweis. "Das ist zu wenig", sagt Mathias Reyher. Er wäre für die sogenannte "Widerspruchslösung", wie sie in anderen Ländern praktiziert wird. Hier wird erwartet, dass der Patient zu Lebzeiten ausdrücklich erklärt, dass er seine Organe nicht spenden möchte, ansonsten dürfen sie ihm entnommen werden.