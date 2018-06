Villingen-Schwenningen Online-Bestatter wirbt mit Schwabensterben

Die Antwort wird die Kampagne des Online-Anbieters für Bestattungen wohl schuldig bleiben. Für Gesprächsstoff sorgt sie allerdings schon jetzt. "Alle vier Minuten stirbt ein Schwabe", Hashtag "wirsprechendrueber", informiert Mymoria auf einem großen Plakat mit weißen Lettern auf schwarzem Grund und lädt zur Bestattungsvorsorge im Internet auf der Plattform des Anbieters ein. "Die Schwaben werden in Villingen diskriminiert", meinte beispielsweise am Montag ein aufgebrachter Leser, der in der Redaktion des Schwarzwälder Boten anrief.

Eine ähnliche Kampagne fuhr Mymoria in Köln. Dort wurde darauf hingewiesen, dass jede Stunde ein Düsseldorfer sterbe. Wenngleich die Kampagne also auf die Baden-Württemberg-Stadt zugeschnitten ist, so sind die Reaktionen mit dem in diesem Fall wahrlich schwarzen Humor kein Vs-Phänomen: Auch im Rheinland fand es nicht jeder lustig, als in Köln mit Düsseldorfer Toten geworben wurde.