Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Zu einem ökumenischen Wandertag laden die beiden Villinger Dekane Wolfgang Rüter-Ebel und Josef Fischer am Samstag, 29. September, ein. Gewandert wird von Aufen über die Hügel des Brigachtals über Überauchen und Pfaffenweiler nach Villingen. Die Wegstrecke beträgt etwa 16 Kilometer. Ein geistlicher Abschluss ist am Ende des gemeinsamen Weges vorgesehen. Die Einladung zum Mitwandern geht an alle, die gern ökumenisch unterwegs sind.Treffpunkt und Abfahrt um 9.25 mit dem Ringzug am Bahnhof Villingen. Von Donaueschingen aus kann man um 9.19 Uhr mit dem Zug nach Aufen fahren. Treffpunkt und Start der Wanderung ist hier um 9.40 Uhr. Weitere Info unter e-mail: rueter-ebel@ekivill.de.