Villingen-Schwenningen Öffentliche Führung mit Galeriegespräch

VS-Schwenningen. Zur öffentlichen Führung mit Galeriegespräch lädt die Städtische Galerie am Sonntag, 27. Mai, 11 Uhr, in die Ausstellung "Giorgio Morandi – Licht und Farbe" ein. Galerieleiter Wendelin Renn wird dabei im "Lovis-Kabinett" neben den Besonderheiten in den Landschaften und Stillleben des großen italienischen Künstlers auch über die mehr als zweijährige Vorbereitung der Ausstellung berichten.