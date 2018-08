Villingen-Schwenningen. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten um die Stelle des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen endet am 10. September um 18 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt kann sich bewerben, wer die deutsche Nationalität oder die eines EU-Staates besitzt, wer am Wahltag das 25., aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet hat und für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintritt, informiert die Stadtverwaltung. Genauso können aber bis zu diesem Stichtag eingegangene Bewerbungen zurückgezogen werden. Alle Bewerbungen werden von der Verwaltung im Vorfeld geprüft. Die abschließende Prüfung erfolgt durch die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses, unter Vorsitz von OB Rupert Kubon. In seiner ersten Sitzung lässt der Gemeindewahlausschuss die Bewerbungen zu beziehungsweise weist die zurück, bei denen Mängel in den Bewerbungsunterlagen vorhanden sind. Außerdem erfolgt in dieser Sitzung die Auslosung über die Reihenfolge der gleichzeitig eingegangenen Bewerbungen. Die Reihenfolge der Auslosung ist für die Auflistung auf dem Stimmzettel maßgeblich. Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses treffen sich in einer öffentlichen Sitzung am Dienstag, 11. September, 15 Uhr, im Abt-Gaisser-Haus, Abt-Gaisser-Saal (1. OG), Schulgasse 23, Villingen.