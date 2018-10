Villingen-Schwenningen OB-Kandidatin Kloiber-Jung plakatiert in Dauchingen

Verwundert rieben sich nämlich manche Dauchinger die Augen, angesichts der neuen Gestaltung ihrer Bushaltestelle an der Kirche: OB-Kandidatin Marina Kloiber-Jung bietet sich dort großformatig als "Eine von uns, Eine von hier", als Oberbürgermeisterin "für ein starkes VS" an. Ob VS dann so stark ist, weil unter ihrer Regentschaft auch Dauchingen eingemeindet werden soll?