Villingen-Schwenningen OB Jürgen Roth tritt seine Stelle an

Eines scheint gleich zu Beginn des Tages klar, als Jürgen Roth am Mittwochmorgen seinen neuen Arbeitsplatz im Villinger Rathaus betritt. So aufgeräumt und leer wird sein Schreibtisch vermutlich nicht lange aussehen. Denn abgesehen von vier Mappen und einer Orchidee ist dieser noch gänzlich unbedeckt. "Ich habe auch extra meine Umzugskartons noch daheim gelassen – ich wollte das hier nicht schon alles rumstehen haben", berichtet Roth, der sich in den denkmalgeschützten Räumlichkeiten mit Blick auf das Villinger Münster sichtlich wohlfühlt.

An seiner Seite an diesem Morgen: Bürgermeister Detlev Bührer. Dieser hatte gar seinen alljährlichen Skiurlaub auf Ende Januar verschoben, um Roth an seinem neuen Arbeitsplatz zu begrüßen und ihn zumindest in der Anfangszeit beiseite zu stehen. "Das ist gerade eine ruhige Zeit, viele in der Verwaltung sind noch im Urlaub", so Bührer. Auch würden zwischen den Jahren und Anfang des Jahres beispielsweise "nur 15 Prozent an Post an, was normal reinkommt". Ideal also, um sich im Rathaus zunächst einmal zurecht zu finden.

Und so lief der erste Morgen im Zentrum der VS-Macht: Mit seiner dunklen Mercedes-Limousine (bislang fährt Roth noch mit seinem Tuninger Dienstfahrzeug) rollt der 55-Jährige um 8.30 Uhr auf den Hof des Rathauses und wird an seinem neuen Arbeitsplatz zunächst von den Sekretärinnen und Bührer in Empfang genommen. Mit ihm findet dann auch die erste Besprechung statt. "Es ging zunächst darum, Termine abzustimmen, erste Sitzungen vorzubereiten und einfach einen Überblick zu erhalten", so der ehemalige Bürgermeister von Tuningen. Und: Roth wird selbstverständlich auch gleich der Zutritt zu den Rathäusern ermöglicht. Zwei Schlüssel – einer für den Villinger Amtssitz und einer für das Schwenninger Haus – erhält er dazu. Ein "V" auf dem einen und ein "S" auf dem anderen Schlüssel sorgen dafür, dass Roth gleich den passenden Türöffner parat hat.