Villingen-Schwenningen OB Jürgen Roth ganz plötzlich verheiratet?

Villingen-Schwenningen (cos). "Heirat – 21. Januar" und der Name der Braut – das ließ die doppelstädtische Öffentlichkeit am Mittwochabend kurz vor 21.30 Uhr aufhorchen. Telefondrähte liefen heiß, Glückwünsche wurden abgsetzt – und Verwunderung griff um sich, hatte man den Stadtvater doch zuletzt nie in entsprechender Begleitung ertappt und scheint er kaum der Typ Mensch zu sein, der so gravierende Entscheidungen ganz spontan nach kurzer Beziehung fällt. Am Donnerstagabend dann die Auflösung: "Nur zur Information. Ich war nur der Standesbeamte. Das Brautpaar ist glücklich zu zweit. ��Aber trotzdem Danke!" – der Post von Jürgen Roth sorgte einerseits für viele Lacher, andererseits für Entspannung in seiner Timeline – die Taktzahl, in der neue Glückwünsche eintrudelten nahm nun spürbar ab. Und die mutmaßliche Braut? Die lachte sich "kaputt" – "aber Herr Roth, Sie waren der weltbeste Standesbeamte, vielen lieben Dank!" Wer nun noch Zweifel hegt, ob zwischen den beiden nicht doch etwas lief: Von einer Braut, mit der man sich traut, gesiezt zu werden, das wäre doch zumindest sehr bemerkenswert.��