Villingen-Schwenningen Noise ist mehr als nur Lärm

Noise lasse sich nicht so einfach definieren, da es der Überbegriff für verschiedene Formen der Klanggestaltung sei, so Leutkart. Ganz einfach übersetzt heißt Noise auf deutsch Lärm. Der Begriff hat in der harmonischen Musik insofern Bedeutung, als Noise als störendes Element, als Fehler in der Musik bezeichnet wird. Beispielsweise sind das die Nebengeräusche einer Geige oder aber auch ein falscher Ton. In der Noise-Musikrichtung geht es genau um diese Geräusche, sie bilden den Mittelpunkt ihrer Musik. Entstanden ist Noise bereits in den 1920er-Jahren. Aber erst Ende der 1970er- Jahre entwickelte sich aus den Musikrichtungen Punk und Industrial eine eigenständigere und breitere Szene.

Grodock hat im letzten Jahr sein erstes Tape mit eigenen Noise-Stücken herausgebracht. Darauf hat er verschiedene Stücke von krachig-laut bis fiepsend-hoch untergebracht. Für das krachige Stück habe er eine Tonspur aufgenommen und mit viel Übersteuerung einen speziellen Sound erzeugt. In dem fiepsig-hohen Stück habe er hohe Töne verschiedener Tempi zusammengelegt. Dies habe er bewusst so erzeugt, um beim Hörer die Schmerzgrenze zu überschreiten. So seien gerade sehr hohe, fiepsige Töne für das menschliche Gehirn besonders nervig. Denn darum gehe es bei Noise auch: die sonstige Eintönigkeit im Kapitalismus durch Krach zu durchbrechen, um damit – im Idealfall – ein kritisches Bewusstsein zu schaffen.

Insgesamt seien die Möglichkeiten bei der Erstellung eines Stückes hier sehr vielfältig, betont er. Grodock arbeitet beim Komponieren der Stücke mit einem PC und einem Tonprogramm. Seine Live-Auftritte seien hingegen viel offener und freier und böten Raum für Improvisationen. Dafür verwendet Grodock eine Grundspur, die er dann mit seinem Synthesizer entsprechend abwandeln kann. So kann er aus einer Spur mehrere machen, die sich dann in Bezug auf Tempo und Tonhöhe unterscheiden. Was dabei rauskomme sei sehr spannend, berichtet er.