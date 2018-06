Villingen-Schwenningen Nicht nachvollziehbar

Das Programm war sehr sorgfältig ausgewählt. Als erstes Stück erklang die "Twin Ports Overture", ein sehr dissonantes Werk, welches öfter ziemlich schräg klingt. Und im Gegensatz dazu folgte als weiteres Stück die rassante "Funiculi-Funicula Rhapsody". Die Musiker lassen sich aber davon nicht aus der Bahn werfen. "Wir wissen, dass wir toll gespielt haben und deutlich unter Wert verkauft wurden. Selbstverständlich werden wir auch in Zukunft an Wertungsspielen teilnehmen, aber im normalen Abstand, also erst wieder in vier bis fünf Jahren", so Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner.