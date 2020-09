Villingen-Schwenningen Nicht für alle Busfahrer sind die Toiletten offen

Die Geschichte um fehlende WCs für Busfahrer aus der Stadt beginnt mit dem Anruf eines etwas irritierten wie besorgten Nahverkehrs-Nutzers beim Schwarzwälder Boten. Dem Doppelstädter will es nicht in den Kopf gehen, dass Busfahrern, die in VS ihre Runden drehen, nicht auf die Toiletten an den Busbahnhöfen gehen können. So habe er dies von einem Fahrer gehört, der im Auftrag der Verkehrsgemeinschaft Villingen-Schwenningen, VGVS, die Haltestellen anfährt. Frank Wiest, Geschäftsführer der VGVS fährt gerade in seinem Wagen, als er sich zu dem besagten Mangel äußern soll. Wiest ist zwar gerade auf dem Weg in den Urlaub. Das Thema ist ihm aber so wichtig, dass er auf den nächsten Parkplatz fährt. Mit einem "Ja, das ist eine Katastrophe", beginnt das Gespräch. "Ordentliche Toiletten gebe es in VS nicht", zumindest nicht solche, die seine Fahrer ohne größere Startschwierigkeiten nutzen könnten.