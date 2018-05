Villingen-Schwenningen Neun Tage Einkaufserlebnis

VS-Schwenningen. Produkte aus allen Lebensbereichen können in Ruhe getestet und verglichen werden. Experten und Handwerker haben Zeit für die Messe-Besucher und beraten intensiv. Für jeden ist etwas dabei zum Beispiel aus den Bereichen Fitness und Freizeit, Haushalt und Ernährung, Mode und Schmuck, WohnArt, Bauen und Renovieren, Energie und Umwelt, Handwerk, Garten und Landwirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Spannende Sonderschauen begeistern mit faszinierenden Einblicken: Die "Wildbakers" mit Deutschlands erstem Brot-Sommelier treten in frechem Outfit auf, zelebrieren ihr Handwerk und präsentieren dem Publikum täglich frisch knusprige Laibe.

"Physik on Tour" gibt Einblicke in die Welt der Schwingungen und Wellen – die Besucher dürfen an 21 Stationen experimentieren und hautnah Physik erleben.

Am Stand des Blinden- und Sehbehindertenvereins Südbaden können Besucher erfahren, wie man sich mit einem Blindenlangstock orientiert oder mit einem Blinden Skat und Mensch-ärgere-Dich-nicht spielen. Haushaltsgeräte und Kulinarik finden sich in sechs Hallen. Wer raffiniert kochen, lecker essen und relaxed die Wohnung in Schuss halten will, ist hier genau richtig. Viele ausgeklügelte Helfer garantieren mehr Leichtigkeit für die Hausarbeit. Der Bummel durch die Hallen wird gleichzeitig zur kulinarischen Reise für Schlemmer und Genießer. Leckere Spezialitäten können vor Ort genascht werden.