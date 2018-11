Villingen-Schwenningen Neues Fahrgefühl freut Autofahrer

Innerhalb von einem knappen Monat hat die zuständige Baufirma den stark in Mitleidenschaft gezogenen Fahrbahnbelag ausgetauscht und sorgt somit für ein neues, ungewohntes Fahrgefühl auf der Stadtausgangsstraße in Richtung Rietheim.

Nach der Vollsperrung am vergangenen Wochenende, die aufgrund des Einbaus des zweilagigen Asphaltbelages notwendig war, heißt es nun seit Montag wieder: Freie Fahrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind allerdings in den kommenden Tagen noch kleinere Restarbeiten zu erledigen. So sei man derzeit noch dran, die Fahrbahnmarkierungen aufzubringen, die Bordsteine abzuschrägen und das taktile Leitsystem an den Bushaltestellen herzustellen. Ende November und damit absolut im Zeitplan sind die Arbeiten im ersten Abschnitt damit beendet.

Passend hierzu erreichte unsere Redaktion auch der Dank von Anwohnern. So freute sich Waldraud Haas darüber, "wie fleißig und ruhig die Arbeiten erledigt wurden". Und zwar obwohl "die Arbeiter oft mit uneinsichtigen und schnellfahrenden Autofahrern zu tun hatten" – zudem wären einige Verkehrsteilnehmer entgegen der Einbahnstraße fuhren.