Villingen-Schwenningen Neuer Kurs beginnt

Die Einsätze der ehrenamtlichen Hospizbegleiter finden im eigenen Haus, in Kliniken und im stationären Hospiz Via Luce statt. Die Schulung von Ehrenamtlichen ist ein wichtiges Werkzeug, um den Betroffenen das nötige Wissen zu vermitteln.

So ausgestattet können Hospizbegleiter den persönlichen Wünschen und Gedanken von Schwerstkranken einen Raum geben und den Angehörigen Auszeiten ermöglichen.

Interessenten können sich bis Mittwoch, 24. Januar, unter Telefon 07721/99 52 94 11 oder per Email an info@hospizverein-vs.de beim Hospiz Förderverein VS melden, um in einem Gespräch weitere Informationen über den Kurs sowie die Tätigkeit zu erhalten. Die Schulung findet an sechs Wochenenden zwischen Februar und September statt.