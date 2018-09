Villingen-Schwenningen Neuen Jugendpastor begrüßt

Stamm hat vier Jahre evangelische Theologie an der Internationalen Hochschule Bad Liebenzell studiert und stammt aus dem Frankenland. Jael Stamm ist als Missionarskind in Japan aufgewachsen und studierte ebenfalls Theologie und soziale Arbeit im interkulturellen Kontext in Bad Liebenzell. Herrmann Stamm wird innerhalb der Gemeinde hauptsächlich Aufgaben in der Jugendarbeit, aber auch im Predigtdienst, in der Begleitung und Leitung von Kleingruppen und Bibelkreisen, bei der Planung und Umsetzung von Gemeindeveranstaltungen und in der Begleitung und Motivation von Mitarbeitern übernehmen. Einen kleineren Teil seiner beruflichen Tätigkeit widmet er seinem zweiten Standbein, der professionellen Foto- und Videografie.

Der neue Jugendpastor warb in seiner Ansprache um die Unterstützung seines Dienstes durch die Gemeinde. Klaus Ehrenfeuchter ging in seiner anschließenden Predigt auf das Thema "Was prägt dich?" ein und betonte, "dass wir weitergeben dürfen, was Jesus Christus in uns gleich wie ein Waffeleisen eingeprägt hat. Dabei können wir in uns schlummernde Potenziale entdecken, von denen wir vorher keine Ahnung hatten".

Kerstin Frey und Joel Briem vom Vorstand des EC-Verbands Schwenningen überreichten dem frisch eingeführten Jungpastorenehepaar, Hermann und Jael Stamm, einen Geschenkkorb mit diversen nützlichen Dingen für ihren Gemeindedienst.