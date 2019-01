Villingen-Schwenningen Neue Standorte für Kontaktstelle Frau und Beruf

Schwarzwald-Baar-Kreis. Neben Villingen-Schwenningen, Rottweil und Tuttlingen bietet die Kontaktstelle künftig auch Beratungen in Oberndorf (Landkreis Rottweil) und Geisingen (Landkreis Tuttlingen) an. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit den neuen Standorten noch mehr Frauen die Möglichkeit bieten, unsere Beratungen gut und unkompliziert zu erreichen", sagt Miriam Kammerer, die Leiterin der Kontaktstelle. Möglich ist das Angebot in Oberndorf und Geisingen, weil beide Kommunen den Beraterinnen der Kontaktstelle Räume zur Verfügung stellen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf berät Frauen kostenlos in allen beruflichen Fragen. Themen sind zum Beispiel die Berufsrückkehr nach der Elternarbeit, Weiterbildung, Existenzgründung, Ausbildung, Jobsuche und Bewerbung. Die nächsten Beratungstage der Kontaktstelle finden am 30. Januar in Oberndorf, am 13. Februar in Tuttlingen, am 19. Februar in Rottweil und am 21. Februar in Geisingen statt. Die Kontaktstelle bietet auch in der IHK in Villingen-Schwenningen individuelle Beratungstermine an. Terminvereinbarungen sind unter Telefon 07721/922-520 oder info@frauundberuf-sbh.de möglich. Die Kontaktstelle Frau und Beruf wird vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg gefördert. Die Mitarbeiterinnen beraten Frauen in beruflichen Fragen .Als Trägerverbund zwischen der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer Konstanz (HWK) ist die Kontaktstelle in den Räumen der IHK in VS angesiedelt.