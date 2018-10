Villingen-Schwenningen Neue Lieder beim Singen zur Marktzeit

VS-Villingen. Am Samstag, 27. Oktober, findet das monatliche Singen zur Marktzeit statt. Um 11 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Villingen zum gemeinsamen Singen in die Johanneskirche ein. Auf dem Programm ­stehen Lieder aus dem neuen Gesangbuchanhang der am ersten Advent in der badischen Landeskirche eingeführt wird. Dieser enthält 200 neue geistliche Lieder, die das kirchenmusikalische Leben der Gemeinden in den nächsten Jahren bereichern sollen. Anschließend findet ein Workshop dazu mit Martin-Christian Mautner aus Heidelberg und Bezirkskantor ­Marius Mack statt. Der Eintritt ist frei.