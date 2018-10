Villingen-Schwenningen Neue Jugendverkehrsschule ist das Ziel

Und noch ein Rotary-Projekt steht an: nicht speziell für die Jugendverkehrsschule, aber gleichwohl für einen karitativen Zweck wird der Erlös des Christbaumverkaufes am 15. Dezember auf dem Villinger Latschariplatz verwendet.

Lose für die Nikolauslotterie und Eintrittskarten für den Gala-Abend sind ab sofort erhältlich in der Buchhaltestelle, beim Tourist-Service und über die Homepage rotary-vs@vs-stb.de. An den verkaufsoffenen Sonntagen in Villingen (4. November) und Schwenningen (11. November) werden die Rotarier mit ihren Ständen vor Ort sein, außerdem am 24. November im Culinara und am 15. Dezember beim Christbaumverkauf in Villingen.