Villingen-Schwenningen Neue Bar Hula Mula steht kurz vor Eröffnung

Kehrtwende in der Neckarstraße: Anfang März dieses Jahres hat der Schwenninger Simon Vagner unserer Zeitung noch voller Vorfreude seine Pläne für seinen neuen Balkan-Imbiss dargelegt. Diesen wollte der junge Unternehmer im Gebäude Neckarstraße 7, den Räumen, in denen die Inhaber des am Marktplatz ansässigen BunBun-Burger vergangenes Jahr für einige Monate einen Backshop betrieben haben, realisieren. Den Backshop als solchen, so der Plan, wollte Vagner weiter betreiben und das Angebot nachmittags zusätzlich mit Balkan-Spezialitäten bereichern. Lediglich eine bürokratische Hürde galt es laut Vagner noch zu nehmen.

Wechsel nach Trossingen

Doch der Blick durch die Schaufensterscheiben verrät: Die Räumlichkeiten stehen derzeit nach wie vor leer. "Der Imbiss in der Neckarstraße hat leider nicht geklappt", erklärt Vagner nun. Seinen Traum, in die Gastronomie zu gehen, habe er sich dennoch erfüllt. "Dafür habe ich diesen Monat unter dem Namen ›Yummie – Bistro am Stadion‹ im Sportheim in Trossingen eröffnet, mit fast dem gleichen Konzept, wie ich es in Schwenningen geplant hatte: Cevapcici, Hamburger, ein paar deutsche Gerichte, aber auch Pasta", freut sich der Neu-Gastronom.