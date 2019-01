Villingen-Schwenningen Nächster Bauabschnitt steht an

Villingen-Schwenningen. Fast drei Jahre nach dem Spatenstich auf dem Gelände, auf dem einst das Villinger Klinikum stand, geht es bei dem Bau neuer Wohneinheiten im selben Tempo weiter. Momentan sind die Baufirmen an sechs verschiedenen Objekten dran, die noch alle dieses Jahr fertig werden sollen. Allein in 2019 werden damit 55 weitere Wohneinheiten fertig. Insgesamt stehen damit im Friedrichspark bis Ende des Jahres 175 Wohneinheiten zur Verfügung.

Es geht zügig voran

Im besonderen Fokus stehen dabei die exklusiven Einfamilienhäuser, an denen die Arbeiten im Frühjahr beendet werden sollen. Auf Grundstücksgrößen zwischen 350 und 450 Quadratmeter entstehen in Massivbauweise vier freistehende, voll unterkellerte Einfamilienhäuser in Parkrandlage. "Sie bieten auf jeweils rund 165 Quadratmetern Wohnfläche mit sechs Zimmern und zwei Tageslichtbädern reichlich Wohnraum", erklärt André Herbst, der für den Verkauf bei Top-Bau zuständig ist. Er hebt zudem das "gehobene Ausstattungsniveau" hervor – darüber hinaus verfüge jedes der Einfamilienhäuser über eine Einzelgarage, ein Carport mit Glasdach sowie zwei weitere Pkw-Stellplätze auf dem eigenen Grundstück. Von dem Einfamilienhäusern sind seinen Angaben zufolge noch drei verfügbar.